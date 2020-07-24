شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ترامب وولي العهد يناقشان التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا والان مع التفاصيل

الجمعة 24 يوليه 2020 قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحثا المعركة ضد جائحة فيروس كورونا و"إنعاش الاقتصادات الدولية" خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الزعيمين بحثا القضايا الإقليمية والثنائية وإن ولي العهد السعودي "جدد التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة والسعودية".

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