شكرا لقرائتكم خبر عن أمراء ووزراء ومسؤولون يهنئون المليك بنجاح العملية الجراحية والان نبدء بالتفاصيل

رفع أصحاب السمو أمراء المناطق وعدد من وزراء ومسؤولي الدولة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.

بداية رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-. ونوّه سمّوه بمشاعر السعادة والسرور التي عبّر عنها المواطنون والمواطنات من أبناء المنطقة والتي ترسم صوراً من ملامح الترابط الوثيق بين قيادة هذه البلاد المباركة وتجسد نموذجاً اجتماعياً في مضامينها من المحبة والولاء التي يُكنّها أبناء هذا الوطن لقيادتهم. ودعا سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وأن يُسبغ عليه بموفور الصحة والعافية.

كما هنئ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله. وسأل سموه الله عز وجل أن يحفظه، وأن يطيل في عمره، وأن يديمه ذخراً للإسلام والمسلمين.

فيما رفع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وسأل معاليه المولى عز وجل أن يحفظ للمملكة قائدها، وأن يديم عليه الصحة والعافية.

Advertisements

من جانبه رفع وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير كلمة قال فيها: الحمدلله على سلامة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ونشكر الله عز وجل على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لمقامه الكريم، ألبسه الله ثوب الصحة والعافية.

بينما رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس التهنئة بقوله: إن مشاعر الفرح والسرور عمّت جميع أفراد الشعب السعودي بشفاء سيدي خادم الحرمين الشريفين، وهي تأكيد على متانـة الــعــلاقة بين قيــادة هـذا الـــوطن ومواطنيه. وسأل معاليه الـمولى عز وجل أن يديـم على خادم الحرمين الشريفين مـوفور الصحـة والعافية، وأن يحفظ بلادنا المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع من كل مكروه، وأن يمد بعمره، وسمو ولي عهده الأمين ويسدد خــطـاهم، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخــاء والتطـور في ظل قيـادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأشاررئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الهيئة إلى أن خبر نجاح عملية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أسعدنا وأثلج صدورنا، قائلاً : "نحمد الله ونشكره أن منّ على مولاي بنجاح العملية الجراحية، ونسأل المولى عز وجل أن يحفظ مليكنا، ويديم عليه موفور الصحة والعافية".