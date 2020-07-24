شكرا لقرائتكم خبر عن المنافذ البرية تستقبل المواطنين العائدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

بدأت المملكة استقبال جميع المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها، واستقبل جسر الملك فهد المواطنين القادمين من البحرين، وتقوم الجوازات بإنهاء الإجراءات اللازمة للدخول، كما يقوم الطاقم الطبي بمركز المراقبة الصحية بالجسر بإجراء الفحوصات اللازمة للعائدين قبل دخولهم وتعبئة المستندات الصحية اللازمة.

الرحلات الجوية

وعلمت ”الخليج 365” أن دخول المواطنين يتم عبر المنافذ البرية فقط، وسيستمر منع الدخول عبر الرحلات الجوية حتى إشعار آخر، إضافة إلى أن وقت إغلاق الدخول عبر المنافذ البرية غير محدد إلى الآن.

سلاسة الإجراءات

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وأوضح المواطن ممدوح الخالد أنه حضر لجسر الملك فهد لاستقبال أبنائه القادمين من مملكة البحرين، مبينا سلاسة إنهاء الإجراءات اللازمة للدخول، ومؤكدا أنه تم إجراء الفحص لأبنائه في البحرين والتأكد من سلامتهم، كما تم إجراء الفحوصات لهم في جسر الملك فهد قبل إنهاء الإجراءات، معربا عن شكره للحكومة الرشيدة على ما تبديه من اهتمام بالمواطنين.

إجراءات احترازية

وكانت السفارة السعودية بالمنامة أعلنت، أمس، عن إمكانية عودة المواطنين المتواجدين بمملكة البحرين الراغبين بالعودة إلى الوطن عبر جسر الملك فهد بدون تصريح مسبق، كما أعلنت سفارتا المملكة بالكويت والأردن عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات وأفراد أسرهم «زوج، زوجة، ابناء، والدين»، لأرض الوطن بدون تصريح مسبق ابتداء من أمس، وكذلك لمرافقيهم من العمالة المنزلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

وفي السياق ذاته، ذكرت سفارة المملكة بالإمارات، أنه يمكن عودة المواطنين المتواجدين بدولة الإمارات العربية المتحدة عبر منفذ البطحاء بدون تصريح مسبق، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالمملكة.