شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال صيانة منشآت الجمرات ونظام تلطيف المناخ بالمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أكملت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، الاستعدادات والخطط التشغيلية لعدد من المشاريع، منها تشغيل وصيانة مشروع منشأة الجمرات، وتشغيل وصيانة مشروع أنفاق العزيزية والشعبين، إضافة إلى مشروع نظام تلطيف المناخ، وصيانة ونظافة مجمعات دورات المياه بالمشاعر المقدسة، وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة، والتي تشرف على تنفيذها الهيئة بالمشاعر المقدسة، بما يضمن سلامة الحجاج والعاملين بالمشاريع من جائحة فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد - 19».

خطة تشغيلية

وكان قد اعتمد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الخطة التشغيلية للهيئة في موسم حج هذا العام 1441هـ، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ومتابعة ميدانية من قِبل مستشار رئيس مجلس الهيئة لمشاريع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة م. علاء النفيعي.

ظروف استثنائية

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة م. جلال كعكي، أن الخطة التشغيلية للهيئة في هذا العام أتت مواكبة للظروف الاستثنائية التي مرت على العالم، جراء انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مشيرًا إلى أن الخطة اشتملت على العديد من الاحترازات والإجراءات الوقائية، التي تستهدف في المقام الأول، المحافظة على سلامة حجاج بيت الله والعاملين في مشاريع المشاعر المقدسة.

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تنسيق متواصل

وأضاف «كعكي» إنه وكالمعتاد هناك تنسيقات متواصلة مع جميع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ الخطط التشغيلية، لإخراج موسم حج 41 بنجاح، مبينًا أن خطة الهيئة التشغيلية تشتمل أيضًا على مهام المركز الإعلامي في بث الرسائل التوعوية والإرشادية للحجاج.

متابعة وصيانة

وأبان المتحدث الرسمي للهيئة أن الخطة التشغيلية تولي اهتمامًا في متابعة كافة المشاريع، فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة ومتابعة أنظمة العمل واختبارها قبل بدء موسم الحج؛ وذلك لتسهيل أداء مناسك الحج لضيوف الرحمن.