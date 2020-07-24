شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 319 طن تمور هدية المملكة للأردن والان نبدء بالتفاصيل
وجرى توقيع وثائق الاستلام والتسليم في مستودعات برنامج الأغذية العالمي في منطقة الجويدة، بحضور نائب رئيس البعثة في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن ثامر الشبيب والمدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن سارة جيبسون ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بالأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم الذي أوضح أن هدية التمور ستشمل اللاجئين الأكثر احتياجًا في مناطق الأردن كافة، يستفيد منها حوالي 126 ألف أردني و110 آلاف لاجئ سوري في الأردن بإجمالي أسر يبلغ 47 ألف أسرة وعلى ثلاث مراحل حتى آخر العام 2020م، مؤكدًا أن هذه الشحنة من التمور هي امتداد لمبادرات الخير التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمحتاجين في جميع أنحاء العالم.
وقدّمت الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن خالص شكرها للمملكة؛ على جهودها الإنسانية والدور الكبير الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم برنامج الأغذية العالمي لتلبية الاحتياجات الغذائية للفئات الأكثر ضعفًا في الأردن.
وتأتي هذه المساعدات ضمن منحة التمور المقدمة سنويًا من المملكة العربية السعودية لبرنامج الأغذية العالمي، والتي تصل إلى 4,000 طن توزع على حوالي 14 بلدًا حول العالم.
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