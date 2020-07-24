شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن محمد بن جلوي والان نبدء بالتفاصيل

انتقلت إلى رحمة الله -تعالى- صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن محمد بن جلوي آل سعود. وأوضح الديوان الملكي في بيان أن جثمانها ووري الثرى أمس الخميس الموافق 2 /‏ 12 /‏ 1441هـ في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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