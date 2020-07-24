شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم»: استقبال طلبات الاعتماد العسكري لنهاية ذي الحجة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح د. زمان خلال الاجتماع أهمية استكمال أعمال اللجنة الفنية للاعتماد العسكري، وإتمام عمليات التطبيق لنظام الاعتماد العسكري ومعاييره الذي طورته اللجنة، الذي يشمل عمليات التقويم الذاتي ثم الاعتماد لعدد من مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية التي استكملت جاهزيتها لذلك، مشيدا بالدور الرئيس للجنة وأعضائها ممثلي القطاعات العسكرية والأمنية المختلفة في تعزيز ثفافة الجودة والاعتماد.
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