شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم»: استقبال طلبات الاعتماد العسكري لنهاية ذي الحجة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت اللجنة الفنية للاعتماد العسكري في هيئة تقويم التعليم والتدريب بدء استقبال طلبات الاعتماد العسكري من مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية، وذلك خلال الاجتماع التاسع الذي عقد -عن بعد- أمس برئاسة رئيس الهيئة د. حسام زمان، وبمشاركة ممثلي القطاعات العسكرية المختلفة، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم 713 في 9/‏ 11/‏ 1441هـ بتمديد أعمال اللجنة ستة أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء المدة المحددة لأعمال اللجنة في القرار السابق.

وأوضح د. زمان خلال الاجتماع أهمية استكمال أعمال اللجنة الفنية للاعتماد العسكري، وإتمام عمليات التطبيق لنظام الاعتماد العسكري ومعاييره الذي طورته اللجنة، الذي يشمل عمليات التقويم الذاتي ثم الاعتماد لعدد من مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية التي استكملت جاهزيتها لذلك، مشيدا بالدور الرئيس للجنة وأعضائها ممثلي القطاعات العسكرية والأمنية المختلفة في تعزيز ثفافة الجودة والاعتماد.