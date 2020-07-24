شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد»: استمرار خدمات مركز العملاء إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت أن فترة العمل في مركز العناية بالعملاء ستكون طيلة أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا، ويوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثانية عشرة ليلا، أما أول أيام العيد فسيكون إجازة للمركز.
وبينت أن استمرارية الخدمات والعناية بالعملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تأتي حرصا منها على تحقيق إستراتيجيتها فيما يتعلق بخدمة العملاء، وتقديم الخدمات المتميزة لهم والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم. كما أكدت أنه بإمكان عملاء المؤسسة إنجاز جميع معاملاتهم وخدماتهم على مدار الساعة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية أو تطبيقها للأجهزة الذكية.
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