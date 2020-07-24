شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 22 جهازا بـ»الغسيل الكلوي» في المهرة والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مرحلة العمل بتشغيل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة. وعبر الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر عن سعادته بافتتاح وتشغيل هذا الصرح الطبي الرائع، الذي يعد أحد إنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة المميزة في المهرة، موجها الشكر للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -؛ على كل الدعم والجهود التي بذلت في إنشاء مركز الغسيل الكلوي وتشغيله.

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