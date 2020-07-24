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«إسلامية الشورى» تناقش معوقات واحتياجات «الحرمين»

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ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى - عن بُعد - التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، والمتضمن أبرز المنجزات التي حققتها الرئاسة خلال فترة التقرير، واطلع أعضاء اللجنة على أهم المعوقات والاحتياجات التي تضمنها التقرير، والتي تواجه الرئاسة في القيام بالمهام المناطة بها.

من جانبه، أشاد أعضاء اللجنة خلال مناقشة التقرير بالجهود المبذولة من قبل الرئاسة في المجالات الخدمية والتطويرية، وكذلك فيما يتعلق بالإجراءات والتنظيمات الاحترازية التي اتخذتها خلال مواجهة جائحة في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من دعم لا محدود للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن والزائرين.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب المالية والإدارية، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي، والتقرير السنوي لصندوق النفقة للعام 1440/‏ 1441هـ.

وأقرت اللجنة حيالها عددا من التوصيات تمهيدا لرفع تقاريرها إلى المجلس لإدراجها على جدول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة القادمة.

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