شكرا لقرائتكم خبر عن «إسلامية الشورى» تناقش معوقات واحتياجات «الحرمين» والان نبدء بالتفاصيل
من جانبه، أشاد أعضاء اللجنة خلال مناقشة التقرير بالجهود المبذولة من قبل الرئاسة في المجالات الخدمية والتطويرية، وكذلك فيما يتعلق بالإجراءات والتنظيمات الاحترازية التي اتخذتها خلال مواجهة جائحة كورونا في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من دعم لا محدود للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن والزائرين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب المالية والإدارية، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي، والتقرير السنوي لصندوق النفقة للعام 1440/ 1441هـ.
وأقرت اللجنة حيالها عددا من التوصيات تمهيدا لرفع تقاريرها إلى المجلس لإدراجها على جدول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر «إسلامية الشورى» تناقش معوقات واحتياجات «الحرمين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.