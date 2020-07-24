شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون علمي وبحثي بين «التعليم» و«البيئة» والان نبدء بالتفاصيل

وقع وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، ووزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة التعليم ووزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لتطوير التعاون في المجالات العلمية والبحثية، وتعزيز «حماية البيئة» والحد من «الهدر المائي والغذائي» في المناهج التعليمية، وذلك انطلاقاً من العوامل المشتركة بين الوزارتين لخدمة المجتمع وتبادل المنفعة العامة، وتنفيذا للتوجيهات السامية الكريمة للتعاون بين الجهات الحكومية؛ للدفع بعجلة الاقتصاد المعرفي؛ تحقيقا لرؤية المملكة 2030، والتنمية المستدامة في المجالات البيئية والمائية والزراعية.

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