شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ريال للتسجيل في «النقل المدرسي» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي عن بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1442 عبر نظام نور، واستكمال الخطوات كافة وتعبئة جميع البيانات المطلوبة.

ودعت الشركة أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم منذ وقت مبكر قبل بداية العام الدراسي؛ لمحدودية السعة المقعديّة المخصصة للطلاب والطالبات في المدارس الحكومية بمدارس المملكة، ولزيادة فرص الحصول على مقاعد في الحافلات المدرسية.

وكشفت عن تخصيص 11 قناة لتحقيق التواصل والتفاعل مع المستفيدين من الخدمة، وأشارت إلى أن من ضمن خطوات التسجيل في نظام نور تسديد أجور التسجيل في النقل المدرسي والبالغة 200 ريال للعام الدراسي الكامل عبر نظام سداد، مؤكدة أن هذه تعتبر أجور تسجيل ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة - رعاها الله-، حيث تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد منه بشكل كامل، مبيّنة أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب وتوفير الخدمة سيتم استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد.

وأوضحت أن التسجيل في الخدمة لا يعني الحصول عليها، وستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبّق عليها معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها من قبل الفئات الأكثر حاجة لها، ومنها سلامة الطالب والطالبة والحالة الاجتماعية، والبعد عن المدرسة، مؤكدة أنه في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة سيتم إصدار بطاقات الصعود للحافلة.