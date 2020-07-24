شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يجري عملية جراحية ناجحة لاستئصال المرارة بالمنظار والان نبدء بالتفاصيل

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة تكللت بالنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وسيمضي - أيّده الله - بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.

وصدر عن الديوان الملكي أمس البيان التالي: أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة اليوم (أمس) الخميس 2 ذو الحجة 1441هـ، الموافق 23 يوليو 2020م، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت هذه العملية ـ ولله الحمد ـ بالنجاح، وسيمضي - حفظه الله - بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.

وقد وجّه - أيّده الله - خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبّر ـ حفظه الله ـ عن تقديره لكل من اتصل هاتفيًا أو سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وألبسه ثوب الصحة والعافية.