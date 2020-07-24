شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات للأمر بالمعروف خلال إجازة الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، أمس، تنفيذ خطته الميدانية والوقائية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تشمل تكليف عدد من الأعضاء الميدانيين للقيام بالجولات والدوريات الميدانية، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.

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