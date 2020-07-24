شكرا لقرائتكم خبر عن 87 مخالفة للاحترازات في 914 جولة والان نبدء بالتفاصيل
وأسفرت الجولات عن قيد 70 مخالفة لعدم التقيّد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ«كوفيد 19» في الأسواق والمراكز التجارية، و15 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتي تكدس في مساكن العمالة. وواصلت الأمانة حملاتها للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، ونفذت عمليات غسل وتعقيم وتطهير في 1056 موقعًا، باستخدام 182921 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 478 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7591 طن نفايات، وإزالة 4815 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9547 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.
وأشارت الأمانة إلى استقبالها كافة البلاغات الواردة عبر مركز البلاغات «940» وتقوم بمباشرتها، داعية أفراد المجتمع للتعاون والتكاتف؛ للتصدي لجميع الممارسات المخالفة، عبر التواصل مع مركز البلاغات لضمان الصحة والسلامة.
كانت هذه تفاصيل خبر 87 مخالفة للاحترازات في 914 جولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.