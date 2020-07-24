شكرا لقرائتكم خبر عن 87 مخالفة للاحترازات في 914 جولة والان نبدء بالتفاصيل

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أول أمس، 910 جولات رقابية قام بها المراقبون الصحيون، بالإضافة لـ4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لمتابعة التدابير الصحية، ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية.

وأسفرت الجولات عن قيد 70 مخالفة لعدم التقيّد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ«كوفيد 19» في الأسواق والمراكز التجارية، و15 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتي تكدس في مساكن العمالة. وواصلت الأمانة حملاتها للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، ونفذت عمليات غسل وتعقيم وتطهير في 1056 موقعًا، باستخدام 182921 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 478 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7591 طن نفايات، وإزالة 4815 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9547 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأشارت الأمانة إلى استقبالها كافة البلاغات الواردة عبر مركز البلاغات «940» وتقوم بمباشرتها، داعية أفراد المجتمع للتعاون والتكاتف؛ للتصدي لجميع الممارسات المخالفة، عبر التواصل مع مركز البلاغات لضمان الصحة والسلامة.