شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين فحص مخبري لـ«كورونا» بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة أمس، عن تسجيل 2238 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد «COVID-19»، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 260.394 حالة، من بينها 44269 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2170 حالة حرجة، كما سجلت 3092 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 213.490 حالة.

وأوضحت الصحة أن عدد الوفيات بلغ 2635 حالة، بإضافة 34 حالة وفاة جديدة. لافتةً إلى إجراء 3 ملايين فحص مخبري دقيق لفيروس كورونا في المملكة حتى الآن.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد» أو زيارة «عيادات تطمن» التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.