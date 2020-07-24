شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة تفوز بـ«تصميم شارع» في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت بلدية محافظة الخبر عن الفائز بمبادرة تصميم شارع زيد بن الخطاب لتشجيع السكان للمشاركة في تقديم حلول إبداعية تساهم في تجميل المحافظة، وتحفيز المبدعين لتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، والتي جاءت من نصيب المشاركة «لولوة المانع». وثمّن رئيس البلدية م. سلطان الزايدي كافة المشاركات التي وصلت إلى البلدية وجهود المشاركين في حرصهم على المشاركة في تصميم شارع زيد بن الخطاب، مؤكدًا أن البلدية تسعى للاستفادة من تلك الخبرات والتواصل معها في أعمال قادمة.

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