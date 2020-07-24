شكرا لقرائتكم خبر عن 450 جولة تفتيشية على مساكن العمالة والان نبدء بالتفاصيل
وتم خلال الجولات رصد العديد من المخالفات، واتخاذ الإجراءات المناسبة من الجهات المعنية، كلّ فيما يخصه لعدم التزامها بالتدابير الصحية.
وحدّدت اللجنة خلال الحملة جميع مقرّات سكن العمالة الوافدة في نطاق البلدية، وتطبيق الاشتراطات الواردة في الدليل الإرشادي لمكافحة انتشار الفيروس الصادر من وزارة الصحة، وتعبئة استمارة التقييم، وتطبيق ما جاء في نظام الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران، والصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ودعت اللجنة كافة المنشآت «التي لديها وحدات سكنية للعاملين» إلى اتباع الإجراءات الاحترازية والتي تشمل فحص العمالة يوميًا، واتباع لائحة اشتراطات سكن العمالة المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، والاتصال بالرقم 937 في حال الاشتباه بإصابة أحد العمال لأخذ التوجيهات اللازمة وتوفير غرف خاصة مجهزة داخل السكن للعزل.
كما شددت على ضرورة تعقيم وتطهير السكن مرة كل أسبوع كحد أدنى وتنظيف وتطهير دورات المياه والأسطح البيئية، وأماكن التلامس مرتين في اليوم، وأن تكون كافة المطهّرات المستخدمة في عمليات التعقيم والتطهير معتمدة من هيئة الغذاء والدواء.
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