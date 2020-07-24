شكرا لقرائتكم خبر عن كشف المقبولين مبدئيا للدراسات العليا بجامعة حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة حفر الباطن نتائج القبول المبدئي في برامج العام الجامعي 1442هـ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية.

ودعت العمادة المرشحين والمرشحات إلى استكمال إجراءات القبول المشتملة على تسديد رسوم الفصل الدراسي الأول في موعد أقصاه يوم الخميس 16 /‏12/‏ 1441هــ، وتعبئة نموذج القبول وإرساله إلى البريد الإلكتروني، مع إرفاق الإيصال في بوابة القبول.

يشار إلى أن عدد المتقدمين للقبول في برامج الماجستير بلغ 1124، وفي برامج الدبلوم العالي 194، وتضمنت برامج الدراسات العليا: ماجستير التمريض الباطني الجراحي، وإدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، والتربية في الطفولة المبكرة، والتربية في التوجيه والإرشاد التربوي، والمناهج وطرق التدريس، إضافة إلى القيادة التربوية «حفر الباطن - الخفجي»، وإدارة الأعمال التنفيذي «حفر الباطن ـ الخفجي»، واشتملت برامج الدبلوم العالي على الإرشاد الأسري، والموارد البشرية، والمحاماة «حفر الباطن ـ الخفجي».