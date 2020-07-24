شكرا لقرائتكم رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-24 رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية متابعات الخليج 365 - واس رفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له ـ أيده الله ـ.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يحفظ للمملكة قائدها، وأن يديم عليه الصحة والعافية.



جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.