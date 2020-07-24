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وزير الداخلية يرفع التهنئة للقيادة بنجاح العملية الجراحية للملك سلمان
متابعات الخليج 365 - واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله-.
وسأل سموه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يطيل في عمره، وأن يديمه ذخراً للإسلام والمسلمين.
كما رفع سمو وزير الداخلية التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ.
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