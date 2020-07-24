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موجة غبار كثيف تضرب عددًا من محافظات ومراكز تهامة عسير
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - تهامة عسير
ضربت موجة غبار كثيف، مساء أمس الخميس، عددًا من محافظات ومراكز تهامة عسير “رجال ألمع، محايل، بارق، المجاردة، البرك، القحمة” مما تسبب في تدني الرؤية الأفقية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة.
كذلك تشمل التوقعات مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
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