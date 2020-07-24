محمد بن مسعود - الدمام - نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ صورة من معرض عمارة الحرمين الشريفين لـ"رقبة بئر زمزم" والتي تعد أحد المقتنيات الموجودة في المعرض. ورقبة بئر زمزم يعود تاريخها إلى أواخر القرن الرابع عشر، وهي عبارة عن سطل من النحاس مؤرخ عام 1299هـ - 1881م، وكان موجودًا في بئر زمزم.بئر زمزم معرض عمارة الحرمين الشريفين 24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 01:30 AM Advertisements تعرَّف على رقبة بئر زمزم.. من معرض عمارة الحرمين تعرَّف على رقبة بئر زمزم.. من معرض عمارة الحرمين نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ صورة من معرض عمارة الحرمين الشريفين لـ"رقبة بئر زمزم" والتي تعد أحد المقتنيات الموجودة في المعرض. ورقبة بئر زمزم يعود تاريخها إلى أواخر القرن الرابع عشر، وهي عبارة عن سطل من النحاس مؤرخ عام 1299هـ - 1881م، وكان موجودًا في بئر زمزم. الكلمات المفتاحية ، تعرَّف على رقبة بئر زمزم.. من معرض عمارة الحرمين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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