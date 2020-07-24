، بتكليف من أمير الباحة.. "الزهراني" وكيلاً لمحافظة قلوة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بتكليف علي بن عيسى الزهراني وكيلاً لمحافظة قلوة.
من جانبه، رفع وكيل محافظة قلوة شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة على ثقته وصدور القرار بتكليفه وكيلاً لمحافظة قلوة، داعياً الله العون والتوفيق، وأن يكون عند حسن ظنه الكريم، ويوفقه لخدمة الوطن.
كما دعا الله -عز وجل- أن يحفظ لهذه البلاد أمنها ورخائها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله-، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله-.
كما قدم محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي ومديري الإدارات الحكومية والمشائخ والأعيان بالمحافظة التهاني للزهراني بتلك الثقة، متمنين له التوفيق والنجاح في عمله الجديد.
بتكليف من أمير الباحة.. "الزهراني" وكيلاً لمحافظة قلوةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-24
صدر قرار الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بتكليف علي بن عيسى الزهراني وكيلاً لمحافظة قلوة.
من جانبه، رفع وكيل محافظة قلوة شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة على ثقته وصدور القرار بتكليفه وكيلاً لمحافظة قلوة، داعياً الله العون والتوفيق، وأن يكون عند حسن ظنه الكريم، ويوفقه لخدمة الوطن.
كما دعا الله -عز وجل- أن يحفظ لهذه البلاد أمنها ورخائها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله-، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله-.
كما قدم محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي ومديري الإدارات الحكومية والمشائخ والأعيان بالمحافظة التهاني للزهراني بتلك الثقة، متمنين له التوفيق والنجاح في عمله الجديد.
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
01:16 AM
صدر قرار الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بتكليف علي بن عيسى الزهراني وكيلاً لمحافظة قلوة.
من جانبه، رفع وكيل محافظة قلوة شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة على ثقته وصدور القرار بتكليفه وكيلاً لمحافظة قلوة، داعياً الله العون والتوفيق، وأن يكون عند حسن ظنه الكريم، ويوفقه لخدمة الوطن.
كما دعا الله -عز وجل- أن يحفظ لهذه البلاد أمنها ورخائها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله-، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله-.
كما قدم محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي ومديري الإدارات الحكومية والمشائخ والأعيان بالمحافظة التهاني للزهراني بتلك الثقة، متمنين له التوفيق والنجاح في عمله الجديد.
، بتكليف من أمير الباحة.. "الزهراني" وكيلاً لمحافظة قلوة ،
المصدر : الخليج 365
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