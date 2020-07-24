شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية وأتربة مثارة تسود أجواء 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا عن توقعات وجود أمطار رعدية وأتربة مثارة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض والقصيم ونجران.

وقالت هيئة الأرصاد، أن منطقة القصيم تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البكيرية والرث والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من صباح الجمعة.

وأوضحت الهيئة، أن منطقة الرياض تشهد أمطاراً رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرين وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من صباح الجمعة.

وأشارت إلى أن منطقة نجران تشهد أمطاراً رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من صباح الجمعة.