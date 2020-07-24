بالصور.. ضبط وإغلاق مخبز مخالف بمكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):تمكنت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، أمس الخميس، من ضبط وإغلاق مخبز مخالف في نطاق البلدية؛ لعدم تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وقال رئيس بلدية العزيزية المهندس عمر المالكي، أنه تم إقفال المخبز لعدم تجهيزه بالبروتوكول المتبع به من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويتم الخبز في بيئة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، إلى جانب تدنٍ في مستوى النظافة.
وأوضح المهندس عمر المالكي، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، لافتًا إلى أن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية تأتي بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.
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