شكرا لمتابعة خبر عن «المطلق» يؤكد جواز تولي المرأة ذبح أضحيتها بنفسها في أي وقت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أمس الخميس، أنه يجوز تولي المرأة ذبح أضحيتها بنفسها في أي وقت ليلاً أو نهاراً، من بعد صلاة العيد إلى مغرب شمس الثالث عشر من شهر ذي الحجة.

وقال الدكتور عبدالله المطلق، خلال برنامج "سؤال على الهاتف" على إذاعة القرآن الكريم: " المرأة تتولى ذبح أضحيتها ليلاً أو نهاراً، والرجل كذلك، ووقت الذبح يمتد للمضحين من بعد صلاة العيد إلى مغرب يوم الثالث عشر من ذي الحجة".

وأجاب الشيخ "المطلق" عن سؤال: "هل تلزم المرأة المطلقة أضحية؟" قائلًا بأن المرأة المطلقة إذا كانت تعيش لوحدها مع أبنائها في بيت مستقل، وعندها دخل موظفة وموسرة؛ فعليها أن تضحي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" مَن كان له سَعَةٌ ولم يُضَحِّ، فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانا" . وقوله صلى الله عليه وسلم:" عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً"؛ مختتمًا: "لكن إن كانت المرأة المطلقة تسكن هي وأطفالها عند والدها أو أمها أو أخيها فأضحية البيت تكفي عنهم جميعاً".