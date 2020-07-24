شكرا لمتابعة خبر عن حادث مروري يكشف وجود نصف مليون ريال " كاش " داخل سيارة مقيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، إن حادثـا مروريـا قاد إلى الكشف عن قضيـة تستـر تجاري تشهـر بها الوزارة الليلة. قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، إن حادثـا مروريـا قاد إلى الكشف عن قضيـة تستـر تجاري تشهـر بها الوزارة الليلة. وأضاف الحسين عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أن الحـادث كشف وجود " نصف مليون ريال " كاش داخل سيارة وافـد. وأشار الحسين إلى أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات النظامية.

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