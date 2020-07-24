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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة

المكرمة ، بأنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل

التواصل الاجتماعي عن شخص ممتطياً جملاً في أحد

شوارع العاصمة المقدسة، وهو يرتدي زياً عسكرياً،

فقد باشرت دوريات الأمن هذه الحالة، و اتضح أنه

(مواطن بالعقد الرابع من العمر ) ويعاني من

اعتلالات نفسية، حيث تم إخضاعه للفحص الطبي

تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية.





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كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مكة تصرح بخصوص مقطع فيديو لعسكري يمتطي جمل بشوارع مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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