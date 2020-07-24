14661 مستفيدًا من برامج جامعة القصيم الافتراضية خلال شهر

أعلنت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة خدمة المجتمع، اختتام فعاليات الأسبوع الرابع والأخير من البرامج الصيفية الافتراضية، أمس الأربعاء، والتي امتدت على مدار شهر منذ 7/11/1441هـ.

وقدمت العمادة خلاله 24 برنامجًا متنوعًا تضمنت 40 فعالية مقسمة إلى 28 دورة تدريبية، و6 لقاءات تثقيفية مباشرة، و6 برامج ترفيهية تفاعلية مباشرة، بمجموع 96 ساعة تنفيذية؛ حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين في عموم هذا الشهر عبر التسجيل المباشر للبرامج أو المتابعة عبر منصات التواصل الاجتماعي ما يقرب من 14661 مستفيدًا ومستفيدة.

وشهد الأسبوع الرابع والأخير من البرامج الافتراضية، استكمال برنامج (الجزء الثلاثون) للتفسير الميسر للربع الأخير من الجزء على مدار ثلاثة أيام في (قاعة تدبر)، وبمعدل ساعتين يوميًّا، قدمه الأستاذ الدكتور عبدالله التويجري، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وضح خلاله للمستفيدين مهارات الحفظ والاستظهار والمراجعة لما يتم حفظه، وبلغ متوسط عدد المستفيدين في هذا الأسبوع 14 مستفيدًا ومستفيدة.

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في حين، استقبلت قاعة الموهبة والإبداع الافتراضية برنامج (التصاميم باستخدام تطبيقات الأجهزة الذكية)، والذي هدف إلى التدريب على العديد من مهارات استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية في مجال التصاميم لمدة ست ساعات تدريبية على مدى ثلاثة أيام، وبواقع ساعتين يوميًّا؛ حيث اشتمل البرنامج على ثلاثة محاور أساسية من خلال ثلاث دورات؛ هي: دورة بعنوان (التعريف ببرامج التصاميم)، أما الدورة الثانية فكانت بعنوان (مهارات إدارة التطبيقات واختيار التصاميم)، فيما تناولت الدورة الثالثة عنوان: (التحرير والإخراج والحماية)، وقد نفذ البرنامج الدكتور سامي سعفان، عضو هيئة التدريس بكلية المجتمع، وبلغ عدد حضور المشاركين في هذا البرنامج 198 مستفيدًا ومستفيدة.

من جهته، قال عميد عمادة خدمة المجتمع الأستاذ الدكتور فهد الضالع، إن برامج هذا الأسبوع تضمنت (البرنامج الشرعي)، الذي أقيم في قاعة (الإثراء) الافتراضية؛ على مدى ثلاثة أيام تدريبية منفصلة، وبواقع ساعتين يوميًّا؛ حيث بدأ البرنامج بدورة في (السمات الفكرية للشخصية المعتدلة والمتطرفة)، قدمها الأستاذ الدكتور خالد المطرفي الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وعرض فيها للسمات الشخصية المميزة للشخصية المعتدلة والمتطرفة، وأهم العوامل المؤدية لكل منهما، كما قدم الأستاذ الدكتور أحمد الخليل، الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، دورة بعنوان: (أعمال عشر ذي الحجة) موضحًا أهم أعمال عشر ذي الحجة، وفي ختام البرنامج قدم الأستاذ الدكتور عياد العنزي، الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، دورة بعنوان: (أحكام الأضحية)، عارضًا أحكام الأضحية وفضائلها وآدابها، وبلغ عدد الحضور في هذا البرنامج 176 مستفيدًا ومستفيدة.

وأضاف: أن قاعة (آفاق ملونة) الافتراضية، قد شهدت إقامة ثلاثة برامج مختلفة؛ حيث قدم في يوم الأحد الموافق 28/11/1441هـ، لقاءً مفتوحًا بعنوان (الاستضافة القانونية) قدمه الدكتور يونس المشيقح، مدير الإدارة القانونية بالجامعة، وتناول فيه العديد من الموضوعات القانونية التي تشغل المستفيدين، وبلغ عدد الحضور في هذا اللقاء 154 مستفيدًا ومستفيدة، ونُفذ في يوم الإثنين الموافق 29/11/1441هـ، مسابقة ثقافية تفاعلية قدمت فيها العمادة 30 جائزة فورية، وبلغ عدد الحضور فيها 135 مستفيدًا ومستفيدة، وفي يوم الثلاثاء الموافق 30/11/1441هـ، تم تنفيذ لقاء مفتوح بعنوان الأرجومنكس (الهندسة البدنية)، بهدف التعريف بالهندسة البدنية والخصائص التشريحية للجسم البشري، قدمه الدكتور هاني عبدالعزيز، عضو هيئة التدريس بكلية التربية، وبلغ عدد الحضور في هذا اللقاء 132 مستفيدًا ومستفيدة.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع أن فعاليات هذا الأسبوع قد اختتمت بإقامة دورة تدريبية عامة بعنوان (فنيات اختيار الأجهزة الذكية)، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1/12/1441هـ، وبواقع ثلاث ساعات، وكان من أهم أهداف هذه الدورة تعريف المستفيدين بأسرار اختيار الأجهزة الذكية، وقدم الدورة الدكتور خليل الشقيرات، عضو هيئة التدريس بكلية الحاسب، وبلغ عدد المستفيدين منها 194 مستفيدًا ومستفيدة، وبذلك فقد وصل إجمالي عدد الساعات التدريبية والتثقيفية لهذا الأسبوع 24 ساعة تدريبية، استفاد منها 1003 مستفيدين ومستفيدات.