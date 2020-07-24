الزكاة والدخل: ضرورة تسجيل بيانات صك وبائع العقار لمعرفة استحقاق ضريبة القيمة المضافة

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الخميس، أهمية تسجيل بيانات (صك وبائع العقار)؛ لمعرفة استحقاق ضريبة القيمة المضافة، قبل إجراء عملية الإفراغ لدى وزارة العدل ابتداء من 16 أغسطس المقبل.

وقالت هيئة الزكاة والدخل، في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: تسهيلًا لمعرفة استحقاق ضريبة القيمة المضافة على العقار، وحفظًا لحقوق البائع والمشتري قبل إجراء عملية الإفراغ لدى وزارة العدل، ابتداء من 16 أغسطس 2020م، يجب تسجيل بيانات الصك والبائع وحساب مبلغ الضريبة من خلال الخدمة عبر موقع الهيئة.

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