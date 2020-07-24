بالخطوات.. شروط استكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، الدفعة الثالثة من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1441/1442هـ.

ودعت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة (تويتر)، جميع الطلاب المتقدمين والمقبولين بالدفعة الثالثة؛ لمراجعة طلبات التسجيل والقبول التي تقدموا بها واستكمال إجراءات القبول.

استكمال إجراءات القبول

وحث عميد القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، المرشحين للقبول في هذه الدفعة سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا، عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة.

وأشار الدكتور الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح إلى أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة ستغلق ملفاتهم تلقائيًّا، مشددًا على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي؛ لإجراء الفحص وسيرسل موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه، وعلى من رُقي قبولهم لرغبات أعلى بهذه الدفعة الدخول على الطلب وطباعة إشعار القبول الجديد، متمنيًّا التوفيق والسداد للجميع.

خطوات استكمال طلب القبول

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، خطوات الاستعلام عن حالة طلب القبول عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وذلك بإتباع الخطوات التالية اضغط هنا:

- قم بالدخول على بوابة القبول الإلكتروني لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل من خلال الرابط التالي (من هنا)

- اضغط على أيقونة استعراض طلب سابق.

- في معرف المستخدم ادخل رقم السجل المدني وكلمة المرور التي تم تسجيلها عند تقديم الطلب.

- اضغط على أيقونة القبول في الجامعة.

- قم بالضغط على حالة طلب القبول.

- قم طباعة إشعار القبول.

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وأكد عميد القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أن جميع مراحل عملية التسجيل والقبول تتم عبر بوابة القبول الإلكترونية؛ حيث سيكون التقديم متاحًا للطلاب والطالبات في نفس الوقت، إذ يستطيعون تقديم الطلب إلكترونيًّا دون الحاجة إلى إرسال أي وثائق أو مستندات؛ وذلك لأن كل إجراءات القبول إلكترونيًّا بالربط مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.

شروط القبول بجامعة الإمام عبدالرحمن

وبينّت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في وقت سابق، الشروط العامة للقبول والتسجيل بكليات الجامعة والتي تتمثل في:

- أن يكون الطالب سعوديًّا أو غير سعودي من أم سعودية.

- يحق لغير السعوديين التقدم بطلب التحاق وسيتم قبولهم حسب الأعداد المحددة من قبل وزارة التعليم.

- أن يكون الطالب حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يُعادلها في الخمس السنوات الماضية للتقديم لكل البرامج المتاحة ماعدا المسارات الصحية.

- للتقديم في المسارات الصحية يشترط أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية في العام الحالي أو الذي قبله فقط.

- أن يكون الطالب قد تقدم لاختباريّ القدرات العامة والتحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس.

- ألا يكون للطالب سجل سابق في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

- يشترط للتخصصات الصحية أن يجتاز الطالب اختبار اللياقة المهنية من مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع للجامعة.

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