تعرف على مميزاتها.. إطلاق لوحة مؤشرات الأداء للإدارة العامة لشؤون البلديات

أعلن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، إطلاق لوحة مؤشرات الأداء للإدارة العامة لشؤون البلديات؛ اليوم الخميس؛ بهدف رفع كفاءة الخدمات البلدية وتطوير مستوى أداء البلديات الفرعية بمكة المكرمة.

وتهدف لوحة المؤشرات إلى جمع وقياس وتحليل مؤشرات أداء البلديات الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وتحديثها؛ للتحقق من تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية ومراقبة إنتاجية البلديات بشكل يومي.

وأوضح مدير عام شؤون البلديات بالأمانة المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن إطلاق لوحة المؤشرات يأتي سعيًّا من الأمانة لقياس أداء أعمال البلديات التابعة لها، وتطوير الإجراءات بما يسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات البلدية.

وأشار الزايدي إلى أنَّ لوحة المؤشرات تتيح الإطلاع على المعلومات التفصيلية وتوضّح إجمالي الطلبات الإلكترونيّة على الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة، وتصنّف الطلبات حسب نطاقها البلدي، ووفق حالتها الإنجازية، وتتيح لمسؤولي البلديّات الإطلاع على مستوى إنتاجية بلدياتهم، وتزوّد المسؤولين في الأمانة بالأرقام الدقيقة؛ لاتخاذ القرار المناسب للارتقاء بجودة تقديم الخدمات البلدية للمستفيدين.