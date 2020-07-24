هلال جدة تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمجمعات التجارية

للوقاية من كورونا..
شارك أكثر من مائة متطوع ومتطوعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، في تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالمجمعات التجارية.
وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن الفرق التطوعية تتواجد لاستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة؛ لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID19، وبدعم من وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى.
وأشار أبوزيد إلى أن المتطوعين والمتطوعات حرصوا على سلامة زوار ومرتادي بالمجمعات التجارية، وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.
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