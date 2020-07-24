6 شروط للسماح للمطابخ بالذبح خلال عيد الأضحى

تواصل أمانة منطقة الجوف عملها الخدمي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وفق خطة زمنية شاملة طيلة هذه الأيام، فيما حددت 6 شروط للسماح للمطابخ بذبح الأضاحي خلال الفترة من 10 إلى 13 ذي الحجة.

وقد وجّه أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، كل البلديات المرتبطة والإدارات المعنية بالأمانة ببذل أقصى الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين؛ حيث جرى تكليف موظفين ومراقبين؛ لتسير العمل خلال الإجازة.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، إن الأمانة وضعت خطة مبكرة لأجازة عيد الأضحى المبارك، وفق توجيهات أمين المنطقة شددت فيها على متابعة أعمال مقاولي النظافة ومواصلة متابعة الرقابة الصحية في الأسواق والمحلات التجارية والمراقبة المستمرة على المسالخ.

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وأضاف: أنه ضمن خطة تهيئة وإعداد المسالخ جرى تجهيز الصالات وزيادة أعداد الكراسي وزيادة أعداد العاملين؛ لاستقبال المواطنين والمقيمين؛ مع وضع أرقام على الذبائح ليتسنى لأصحابها استلامها بعد الذبح، كما شملت الخطة إجراء الكشف البيطري المبدئي والنهائي على المواشي قبل وبعد ذبحها.

وأوضح أن الأمانة حددت 6 شروط للسماح للمطابخ بالذبح خلال الفترة من 10 إلى 13 ذي الحجة، تشمل أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول ويصدر له تصريح بالذبح، مع توفير طبيب بيطري للكشف على الذبائح قبل وبعد الذبح، واستيفاء كل الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين فيها، فضلًا عن إعداد مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها؛ تتوافر فيه جميع المعدات اللازمة، ويرتبط بشبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة، والحرص على النظافة الدائمة، وتوفير العدد الكافي من المعدات والآليات لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة.

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