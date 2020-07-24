السعودية اليوم / رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية



الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

رفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له ـ أيده الله ـ.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يحفظ للمملكة قائدها، وأن يديم عليه الصحة والعافية.

// انتهى //

01:28ت م

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