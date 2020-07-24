السعودية اليوم / أمطار على محافظة الحرجة



ظهران الجنوب 02ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار على محافظة الحرجة سالت على إثرها الشعاب والأودية.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

00:36ت م

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