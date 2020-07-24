السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية



حفر الباطن 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

رفع صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له - أيده الله -ـ

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد سمو محافظ حفر الباطن على فرحة الجميع بنجاح العملية، مبتهلين للمولى القدير أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يديمه عزاً لوطننا الحبيب وذخرًا للإسلام والمسلمين.

// انتهى //

23:49ت م

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حفر الباطن 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له - أيده الله -ـكما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -، سائلاً المولى أن يسبغ عليه ثياب الصحة والعافية وأن يديمه ذخراً لهذا الوطن العزيز وأبنائه.وأكد سمو محافظ حفر الباطن على فرحة الجميع بنجاح العملية، مبتهلين للمولى القدير أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يديمه عزاً لوطننا الحبيب وذخرًا للإسلام والمسلمين.// انتهى //23:49ت م0314

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