السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية



الدمام 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها.

وقال سموه في برقيته : نحمد الله أن من عليكم سيدي بالسلامة، وكتب لكم الشفاء، فمنذ دخولكم للمستشفى والدعوات ترافقكم بأن تحفكم عناية الرحمن، وأن يلبسكم الله لباس الصحة والعافية.

وأضاف سموه : الفرحة والبهجة تعم المملكة بشفائكم سيدي، سائلاً المولى عز وجل بأن يتمم لخادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - الشفاء العاجل، ويقر عين شعبه برؤيته سالماً معافى.

// انتهى //

23:47ت م

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