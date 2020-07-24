السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك سعود يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية



الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

قدم معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر التهاني والتبريكات باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات جامعة الملك سعود لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي كافة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لقائد مسيرتنا هذا اليوم، وهو ما بعث البهجة في صدور أهل الوطن، وأورث السكينة في القلوب المشغولة بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله- بأن يتمم عليه العافية والشفاء.

وبين الدكتور العمر في سياق تصريحه أن لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -ومتعه الله بالعافية, منزلة رفيعة في الوطن، ومحبة من شعبه ، واقتراباً لصيقاً من مؤسسات العلم، وخصوصاً جامعة الملك سعود التي مازالت أياديه وأفضاله عليها تترى في كل ميدان ومحفل. وقد سار على ذلك النهج ولي عهده الأمين. مما فتح للجامعة آفاقا بحثية ومعرفية وابتكارية، وأمن لها موارد مالية ذاتية تعينها على نيل وتحقيق أهدافها .

واختتم معالي رئيس جامعة الملك سعود تصريحه بسؤال المولى الكريم أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين، ويديم على بلادنا أمنها وعلى قيادتها عزها وتمكينها.

// انتهى //

23:45ت م

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