السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تنهي إجراءات قبول أكثر من ١٢ ألف طالب وطالبة



أبها 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

أنهت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد إجراءات قبول أكثر من ١٢ ألف طالب وطالبة للعام الجامعي ١٤٤٢هـ ، الذين جرى إعلان قبولهم مبدئيا في كليات الجامعة المختلفة، كما منحت الجامعة المقبولين والمقبولات الأرقام الجامعية وذلك بعد قيام الطلاب والطالبات بتأكيد الموافقة على القبول.

وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن الجامعة سخّرت جميع إمكانياتها في تسهيل عملية القبول، حيث تمت جميع عمليات القبول بشكل إلكتروني كامل دون أي تدخل بشري، مشيراً إلى أن الجامعة أعلنت النسب التي توقف عندها القبول لهذا العام في كل تخصص من تخصصات الجامعة على الصفحة الرئيسة لموقعها الإلكتروني، وذلك تأكيداً لتحقيق العدالة والموضوعية بين المتقدمين والمتقدمات.

وأضاف أنه جرى تفعيل خدمة القبول الفوري الإلكترونية اليوم الخميس ٢ ذي الحجة ، وحتى يوم ١٨ من الشهر نفسه، حيث يستطيع المتقدم الالتحاق بالجامعة وفق ضوابط القبول وبعد الاطلاع على المقاعد الشاغرة، دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل، لافتاً إلى خدمة تغيير القبول الجامعي لمن لديهم أرقام جامعية حسب المتاح وبما يتوافق مع نسبهم وفق ضوابط القبول.

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23:43ت م

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