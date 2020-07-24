السعودية اليوم / مصر تسجل 668 إصابة و40 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 668 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى اليوم هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها و4480 حالة وفاة.

وكشف عن خروج 991 متعاف من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى اليوم.

//انتهى//

23:40ت م

0307



القاهرة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 668 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بفيروس كورونا ووفاة 40 حالة جديدة.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى اليوم هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها و4480 حالة وفاة.وكشف عن خروج 991 متعاف من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى اليوم.//انتهى//23:40ت م0307

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