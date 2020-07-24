أمين منطقة الرياض: ندعو لـ الملك سلمان قائد نهضتنا بموفور الصحة والعافية

2020-07-24

متابعات الخليج 365 - واس

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رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض التهنئة الصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله -.

وقال سموه: “نشكر الله جل وعلا على أن يسر نجاح العملية الجراحية التي أجريت لمليكنا وقائد نهضتنا خادم الحرمين الشريفين أمد الله في عمره، ونسأل الله أن يحفظه من كل مكروه ويديم عليه موفور الصحة والعافية”.

ودعا سموه الله عز وجل أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره ونماءه في ظل القيادة الرشيدة.

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