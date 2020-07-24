، لتعزيز الشراكة مع المستثمرين.. لقاء افتراضي لتطوير الاستثمارات بينبع الصناعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أهمية دعم رواد الأعمال لمواكبة النمو وتجسيد الأفكار على أرض الواقع

نظم قطاع تطوير الاستثمار ممثلاً بإدارة تطوير الأعمال لقاءً افتراضيًا "عن بعد" بعنوان "تطوير الاستثمارات الصناعية" والذي انعقد في تمام هذا الأسبوع عبر تطبيق برنامج WebEx، والذي يأتي تعزيزًا للشراكة بين الهيئة الملكية والمستثمرين وتفعيلاً لدور الهيئة بدعم وتطوير الاستثمارات الصناعية بالمملكة عمومًا وبمدن الهيئة الملكية على وجه الخصوص.

وفي التفاصيل، شهد اللقاء حوارًا متخصصًا قدمه كلٌ من المتحدثين المهندس عبدالرحمن الثبيتي مؤسس ورئيس شركة كيمياء ينبع الصناعية، والمهندس خالد الباز، مؤسس ورئيس شركة رفد النحاس، ومحمد الشمري، مستشار المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وركز اللقاء على مجموعة من المحاور المختلفة تتضمن أهمية الصناعة كقطاع قابل للنمو في المملكة عمومًا، وفي مدينة ينبع الصناعية خصوصًا، وذلك من خلال استعراض تجارب الخبراء في تطوير الاستثمارات الصناعية.

وتتطرق النقاش إلى عدة نقاط تضمنت المراحل الأولى المتماثلة للمشروعات، كخلق الأفكار ودراسات الجدوى ودراسات السوق، قبل الشروع في آليات التنفيذ والعمل.

وأشار الضيوف إلى أهمية الأخذ بالاعتبار التحديات والمعوقات في الفترات المبكرة من حياة المشروع، وعدم التردد في الاستفادة من الدروس والتجارب السابقة للآخرين.

وتجدد الهيئة الملكية من خلال هذه اللقاءات اهتمامها العالي لدعم ومساندة رواد الأعمال لتجسيد أفكارهم على أرض الواقع ومواكبة النمو في مدينة ينبع الصناعية.