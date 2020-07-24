، مستشفى عفيف يعلن آلية عمل العيادات والمراكز الصحية خلال "إجازة الأضحى" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل 19 مركزاً صحياً ومركز تطمّن المخصص لاستقبال حالات " كورونا

أعلنت إدارة مستشفى عفيف العام استمرار مواعيد العمل بالعيادات الخارجية للمراجعين، وذلك حرصاً على عدم تأثر مواعيد المراجعين والمستفيدين.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام سلطان المغيري، أن العمل سيستمر في جميع أقسام العيادات الخارجية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 1441هـ، وفق الخطط المعدة من قبل الإدارة، وتشمل المراكز الصحية العاملة خلال نفس الفترة كلاً من مركز الرعاية الصحية الأولية "شرق عفيف، الحوميات، الجمانية، بدائع العضيان، الحنابج، العسيبي، الصقرة، الخضارة، الغرابة، الحمادة، الشواطن، الجامعية، أم ارطاء، عفيفة، الكفية، المكلاة، المنصورة، الهرانية".

وأضاف بأن مركز صحي غرب عفيف سيكون العمل فيه على فترتين صباحية ومسائية من الثامنة صباحاً حتى 12 صباحاً من الأحد حتى الخميس، وفي ما يخص مركز تطمن والمخصص لحالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا بمركز الرعاية الصحية الأولية شمال عفيف، سيكون العمل مستمراً فيه طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمعة والسبت.مستشفى عفيف العام