محمد بن مسعود - الدمام - 24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 12:41 AM قالت أنه تم إخضاعه للفحص الطبي تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية "شرطة مكة": الشخص الذي ظهر بزي عسكري ممتطياً جملاً في أحد شوارع العاصمة المقدسة يعاني من اعتلالات نفسية "شرطة مكة": الشخص الذي ظهر بزي عسكري ممتطياً جملاً في أحد شوارع العاصمة المقدسة يعاني من اعتلالات نفسية أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص ممتطياً جملاً في أحد شوارع العاصمة المقدسة، وهو يرتدي زياً عسكرياً، فقد باشرت دوريات الأمن هذه الحالة، واتضح أنه (مواطن بالعقد الرابع من العمر) ويعاني من اعتلالات نفسية، حيث تم إخضاعه للفحص الطبي تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. الكلمات المفتاحية

، "شرطة مكة": الشخص الذي ظهر بزي عسكري ممتطياً جملاً في أحد شوارع العاصمة المقدسة يعاني من اعتلالات نفسية ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه