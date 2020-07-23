السعودية | سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية اليوناني

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:38 مساءً, 23 يوليو 2020 م المناطق _ الرياض تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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