شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة: الشخص الذي ظهر بزي عسكري ممتطياً جملاً يعاني من اعتلالات نفسية والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص ممتطياً جملاً في أحد شوارع العاصمة المقدسة، وهو يرتدي زياً عسكرياً، فقد باشرت دوريات الأمن هذه الحالة، واتضح أنه (مواطن بالعقد الرابع من العمر ) ويعاني من اعتلالات نفسية، حيث تم إخضاعه للفحص الطبي تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

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