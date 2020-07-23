شكرا لقرائتكم خبر عن ينبع الصناعية تستعد لاستقبال زوارها بفحص دوري لمياه الشواطئ والان نبدء بالتفاصيل

هيأت مدينة ينبع الصناعية جميع مرافقها وشواطئها وحدائقها لاستقبال سكانها وزوارها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بتوفير أفضل الخدمات في مرافقها العامة في الشواطئ والحدائق العامة والرياضية، حيث لم يقتصر اهتمام الهيئة الملكية بينبع على مرافقها السياحية والترفيهية بل امتد الاهتمام إلى مياه البحر الذي يقصدها هواة البحر للاستمتاع بأجوائه اللطيفة التي تخفف من ارتفاع درجات الحرارة في مثل هذه الأيام من السنة، والإجراءات وقائية للمحافظة على سلامة وصحة مرتادي مناطق السباحة من الزائرين والمتنزهين بالمدينة.

وتقوم الفرق البيئية بعمل اختبارات جودة لمياه الشواطئ باستخدام أحدث الأجهزة العلمية التي تحلل المتغيرات الكيميائية والفيزيائية المختلفة، إضافة إلى اختبارات تراكيز الطحالب وخلو مياه الشواطئ من أنواع البكتيريا الضارة مثل البكتيريا الإشريكية القولونية (E. COIL).