شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية لخادم الحرمين: دعواتنا لم تفارقكم والبهجة تعم المملكة بشفائكم والان نبدء بالتفاصيل
رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها مقامه الكريم.
وقال سموه في برقيته «نحمد الله أن من عليكم سيدي بالسلامة، وكتب لكم الشفاء، فمنذ دخولكم للمستشفى والدعوات ترافقكم بأن تحفكم عناية الرحمن ، وأن يلبسكم الله لباس الصحة والعافية».
مضيفاً سموه «الفرحة والبهجة تعم المملكة بشفاءكم سيدي»، و مختتماً بسؤال المولى عز وجل بأن يتمم لخادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - الشفاء العاجل، ويقر عين شعبه برؤيته سالماً معافى.
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